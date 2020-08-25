السيسي يؤكد حريصون على استمرار التشاور بين مصر والأردن وتعزيز العلاقات الثنائية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرص على استمرار التشاور بين مصر والأردن ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعد جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن

وشكر الرئيس السيسي أخاه ملك الأردن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي كما ثمّن الرئيس السيسي مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع العراق، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.