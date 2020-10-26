نسبة الاقتراع المبكر بالانتخابات الأميركية أعلى مما كانت عليه في 2016

أظهرت دراسة مستقلّة نُشرت أنّ نسبة الاقتراع المُبكر أو عبر البريد، في الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة المقرّرة في الثالث من نوفمبر المقبل، باتت أعلى ممّا كانت عليه قبل أربع سنوات في 2016.