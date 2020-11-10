المغرب تسجل 5214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 5214 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 265 ألفا و 165 وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 69 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4425، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 216 ألفا و 851.