إثيوبيا تسيطر على عاصمة إقليم تجراي بالكامل

أعلن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، السبت، سيطرة الجيش الإثيوبي على مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي بالكامل وقال جولا إن الجيش الإثيوبي يلاحق في الوقت الحالي قادة وقوات جبهة تحرير تجراي وأضاف "الجيش سيطر على القيادة الشمالية بالكامل التي اعتدت عليها قوات الجبهة في مطلع الشهر الحالي".

وتابع أن الجيش قام بكل مسؤولية ودقة في تجنيب المدنيين والأبرياء الخطر والمحافظة على الإرث التاريخي بالإقليم ومن جهته قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن قوات الجيش الإثيوبي تمكنت من دخول مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي بعد معارك خاضتها اليوم السبتوأوضح آبي أحمد، في بيان بثه التلفزيون الرسمي الإثيوبي، أن قوات الجيش الإثيوبي تمكنت من دخول مدينة مقلي بعد تعاون كبير من سكان المدينة وأضاف لقد أثبت شعب تجراي عملياً أنهم ليسوا مع المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي.