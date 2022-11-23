إصابة أميركيين اثنين بهجومي القدس

أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس، إصابة مواطنين أمريكيين اثنين بجروح في الهجومين اللذين استهدفا محطتين للحافلات في القدس اليوم الأربعاء.

وكتب السفير في حسابه على "تويتر": "للأسف، يمكنني الآن أن أؤكد أن مواطنين أمرسكيين كانا من بين المصابين في الهجمات التي وقعت اليوم في القدس.. بينما نتجه للاحتفال بعيد الشكر، أنا ممتن لأنهما سيتماثلان للشفاء".وقالت أجهزة الطوارئ إن شخصا قتل وحوالي 15 آخرين أصيبوا في تفجيرين وقعا في محطتي حافلات على مشارف القدس.

ووقع انفجار في محطة للحافلات في المخرج الغربي للقدس تسبب بمقتل رجل وإصابة 11 بجروح. وبعدها وقع انفجار ثان في محطة أخرى على مقربة تسبب بإصابة 3 أشخاص وألحق أضرارا بحافلة، بحسب ما أعلن مستشفى محلي.