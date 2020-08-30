سامح شكري يؤكد القاهرة تدعم آى خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، على دعم القاهرة لأية خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، مشيرًا لترحيب الرئيس السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرا، بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.