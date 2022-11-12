مقتل مدني وإصابة 3 آخرين إثر قصف أوكراني على منطقة نوفا كاخوفكا في خيرسون

أعلن فلاديمير ليونتيف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، عن مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة مدنيين نتيجة القصف الأوكراني على مدينة نوفا كاخوفكا في خيرسون.

وقال ليونيف على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية "حتى هذه اللحظة تأكد وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وأوضح أن إحدى القذائف التي أطلقها الجانب الأوكراني أصابت منطقة الكنيسة الأرثوذكسية التي تقام فيها القداس.

وقال ليونتيف، في وقت سابق من اليوم، إن القوات الأوكرانية قصفت المناطق الوسطى من نوفا كاخوفكا، والتي من المقرر إجلاء حوالي 200 شخص منها.

وأضاف ليونتيف "اليوم تم قصف وسط المدينة، القصف مستمر في الوقت الحالي"، مضيفا أنه "أن القصف يتم بالضبط في لحظة إجلاء السكان".

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسونوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.