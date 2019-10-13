قيس سعد يستعد لالقاء كلمة للتونسيين بعد حصوله علي 75 بالمائة من الأصوات

يستعد قيس سعيد لالقاء كلمة للتونسيين بعد ان أكدت استطلاعات الرأي فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية التونسية والتلفزيون الرسمي التونسي يعلن ان ٧٥ بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح الفائز في خلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لرئاسة تونس