رئيس وزراء تايلاند يزور السعودية لإجراء محادثات على مستوى رفيع مع المملكة لأول مرة منذ 30 عاما

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، سيقوم بزيارة رسمية إلى المملكة الأسبوع القادم ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 30 عاما وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته الأحد، أن رئيس الوزراء التايلاندي سيصل إلى السعودية بدعوة من ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، فيما ستستمر الزيارة لليوم التالي وقالت الوزارة إن زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للمملكة "تأتي بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا".