السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية
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السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

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العرب اليوم - السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية
طرابلس ـ العرب اليوم

أعلن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم الأربعاء، عن استقالته من منصبه.

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السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية



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