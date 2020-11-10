تونس تسجل أكثر من 1400 إصابة بفيروس كورونا

سجّلت تونس 1424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 72 ألفاً و 993 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2006 حالات.