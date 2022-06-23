لا إصابات بالغة في حادثة مروحية كانت تقل وزراء ليبيين

أكد مراسلنا في ليبيا عدم وقوع إصابات بالغة جراء حادثة تعرضت لها مروحية كانت تقل وزراء في حكومة عبد الحميد الدبيبة ووفق ما نقله مراسلنا عن مصادر ليبية مسؤولة، لم يتم تسجيل إصابات بالغة جراء حادثة المروحية التي كانت تقل وزراء في حكومة الدبيبة وتم نفي الأنباء المتداولة حول تحطم مروحية تقل وزراء في الحكومة خلال إقلاعها من مدينة جادو، موضحا أن ما حدث هو خلل فني في الطائرة أثناء إقلاعها. وكان وسائل إعلام ليبية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط طائرة مروحية أثناء إقلاعها من جادو، "كانت تقل على متنها عددا من وزراء حكومة الدبيبة، من بينهم خالد مازن ومحمد الحويج".