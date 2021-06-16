وزارة الداخلية الأردنية تعلن إعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة
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"وزارة الداخلية الأردنية" تعلن إعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة

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العرب اليوم - "وزارة الداخلية الأردنية" تعلن إعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة

"وزارة الداخلية الأردنية" تعلن إعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة
عمّان _ العرب اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأربعاء اعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة.وقال وزير الداخلية مازن الفراية، إنه بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة.

وكان مجلس النواب صوت في 6 حزيران الجاري، بالموافقة على مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، بعد تصريحات مسيئة صدرت عنه.
 
وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إنّ المجلس يرفض ويقف بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة جلالة الملك عبدالله الثاني، مضيفا أن "ما صدر من تفوهات من العجارمة عن جلالة الملك مدانة ولا يقبلها مجلس النواب".
 
وتنص المادة 90، من الدستور أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره

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وزارة الداخلية الأردنية تعلن إعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة وزارة الداخلية الأردنية تعلن إعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة



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