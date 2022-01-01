مصر تجري اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين لمنع فشل الهدنة في غزة

قالت مصادر مصرية وأخرى في حركة "حماس" الفلسطينية ، إن السلطات المصرية تجري اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاحتواء التوتر، وضمان عدم حدوث تصعيد عسكري جديد على حدود قطاع غزة.وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يهدد بتوجيه ضربات عسكرية إلى القطاع، رداً على إطلاق صاروخين من غزة صباح السبت، سقطا في البحر قبالة تل أبيب ويافا.

وقال مصدر مطلع على الوساطة المصرية، إنها تعمل على التهدئة بين الجانب الإسرائيلي و"حماس"، مضيفاً أن هذه الوساطة "تعمل على منع التصعيد من الطرفين حتى لا تعود الأمور للوراء، بعد ما تم إحرازه من تقدم في تهدئة الأوضاع بقطاع غزة".وأشار المصدر إلى أن الوساطة المصرية تحاول إقناع الجانب الإسرائيلي بعدم السير نحو الرد العكسري.وفي غزة، قال مسؤول بالغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، إنها أعلنت حالة الاستنفار والتأهب في صفوفها "للرد بقوة" على أي ضربات إسرائيلية محتملة هذه الليلة على القطاع.