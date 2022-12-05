الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 16 مواطنا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من محافظة "الخليل" الجنوبية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت، ثمانية مواطنين من مناطق متفرقة بمحافظة الخليل أكبر محافظات الضفة مساحة وسكانًا.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة فلسطينيين بينهم أسير محرر، فيما تم اعتقال أربعة آخرين من مخيم "الدهيشة" في "بيت لحم"، أحدهم هو يزن يوسف حسن مناع "فرارجة" (24 عاما)، الشقيق الأكبر للشهيد عمر الذي ارتقى صباح اليوم برصاص الاحتلال في المخيم.

وعلى صعيد الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى، فقد اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين باقتحامه خلال عيد الأنوار "الحانوكاة" اليهودي.

تأتي هذه الدعوات وسط تحذيرات من خطط جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في هذا العيد، الذي يبدأ في الـ 18 من شهر ديسمبر الجاري.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميا، ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994.