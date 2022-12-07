برلمان بيرو يتبنى قرارا بعزل الرئيس كاستيليو متهما اياه بمحاولة الانقلاب
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برلمان بيرو يتبنى قرارا بعزل الرئيس كاستيليو متهما اياه بمحاولة الانقلاب

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العرب اليوم - برلمان بيرو يتبنى قرارا بعزل الرئيس كاستيليو متهما اياه بمحاولة الانقلاب

لندن -العرب اليوم

 تبنى برلمان البيرو اليوم الأربعاء قرارا بعزل الرئيس بيدرو كاستيليو من منصبه واتهمه "بمحاولة الانقلاب" في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وصوت 101 من أعضاء الكونغرس البيروفي، يوم الأربعاء، لصالح عزل كاستيليو من منصب الرئاسة، فيما صوت 6 أعضاء ضد ذلك وامتنع 10 آخرون عن التصويت.

وكلف البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي بأداء مهام رئيس الدولة مؤقتا.

بدوره، أعلن المدعي العام دانييل سوريا عن توجيه تهمة جنائية إلى الرئيس المعزول، بـ "تجاوز الصلاحيات وزعزعة الاستقرار الاجتماعي من خلال محاولته الانقلابية الفاشلة".

وأفادت وسائل إعلام بيروفية بأن فريقا خاصة للنيابة العامة والشرطة ألقى القبض على كاستيليو في مقر مجلس بلدية العاصمة ليما.

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برلمان بيرو يتبنى قرارا بعزل الرئيس كاستيليو متهما اياه بمحاولة الانقلاب برلمان بيرو يتبنى قرارا بعزل الرئيس كاستيليو متهما اياه بمحاولة الانقلاب



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