المغرب تعلن لا وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الصحة في المغرب، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وعدم تسجيل وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ لمرابط، في بيان يومي، إلى شفاء 456 حالة من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس، خلال الفترة نفسها.

وذكر البيان أن الوزارة سجلت، منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم 7910 إصابات بالفيروس، و6643 حالة شفاء، و260 وفاة، إلى جانب استبعاد 235362 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.

وكانت الوزارة أفادت، أمس الثلاثاء، بتسجيل 33 إصابة جديدة و517 حالة شفاء ووفاة واحدة منذ يوم الاثنين الماضي.

وأشار لمرابط إلى استقرار نسبة الوفيات الناجمة من مرض "كوفيد-19" في البلاد، حيث يشكل معدل الإماتة حاليا 2,6%.

المصدر: RT + وكالة المغرب العربي للأنباء