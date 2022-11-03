رئيس الحكومة العراقي يكلف وزير الداخلية بتسيير أعمال جهاز الأمن الوطني

كلف رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم /الخميس/، وزير الداخلية بتسيير أعمال رئاسة جهاز الأمن الوطني. ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني - لم تسمه - القول إن رئيس الوزراء كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمرى بتسيير رئاسة جهاز الأمن الوطني مؤقتاً. وكان السوداني أصدر - في وقت سابق اليوم - أوامر بإعادة تكليف محافظى النجف وذى قار.