مصرع 11 إيرانيًا في حادث سير في العراق

لقى 11 إيرانيا على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، في العراق عندما اصطدمت شاحنة بحافلة كانت تقلهم إلى مدينة كربلاء لحضور مناسبة أربعينية الإمام الحسين عند الشيعة.

واصطدمت الشاحنة بالحافلة على طريق سريع، حوالي 100 كيلومتر جنوب بغداد، حسبما قال مسؤول في الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.