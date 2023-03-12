الجيش الأوكراني يُصرح 39 اشتباكا مسلحا في محيط باخموت خلال الـ24 ساعة الماضية
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الجيش الأوكراني يُصرح 39 اشتباكا مسلحا في محيط باخموت خلال الـ24 ساعة الماضية

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العرب اليوم - الجيش الأوكراني يُصرح 39 اشتباكا مسلحا في محيط باخموت خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الأوكراني
كييف - العرب اليوم

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن منطقة باخموت شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية 39 اشتباكا مسلحا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وقال المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهي شيريفاتي في بيان - نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إن "باخموت ما زالت بؤرة القتال، حيث لا تزال القوات الروسية تحاول اختراق خطوط دفاعنا".

وأضاف شيريفاتي أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 161 قصفا روسيا في محيط باخموت في جميع أنحاء خط الجبهة، بما في ذلك بيرخيفكا وزاليزنيانسكي وباخموت نفسها، بجانب 39 اشتباكاً عسكرياً مع القوات الأوكرانية.

 

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الجيش الأوكراني يُصرح 39 اشتباكا مسلحا في محيط باخموت خلال الـ24 ساعة الماضية الجيش الأوكراني يُصرح 39 اشتباكا مسلحا في محيط باخموت خلال الـ24 ساعة الماضية



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