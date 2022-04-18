الدفاع الروسية تنشر قائمة بأعداد ضحايا الجنود الأوكرانيين خلال العملية العسكرية الخاصة

نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة قائمة بالجنود الأوكرانيين الذين قتلوا وأصيبوا خلال عملية عسكرية خاصة وجاء في بيان الوزارة: "وصلت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية إلى 23367 شخصا.. الوثائق التي بحوزة وزارة الدفاع الروسية تضم أيضا عددا كبيرا من الجنود الفارين والجرحى والمفقودين".