الدفاع الروسية تعلن المقاتلون الأوكرانيون وضعوا ألغاماً في سد على أراضي جمهورية دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية "وضعت ألغاما في سد على نهر لوغان على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية"، مؤكدة أن تفجيره يهدد بإغراق مدينة وعدة بلدات في المنطقة.