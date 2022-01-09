الإطار التنسيقي في العراق يقول إنه لا يعترف بجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه

أعلن الاطار التنسيقي رفضه لمخرجات جلسة البرلمان العراقي التي عقدت اليوم وفاز فيها محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان للمرة الثانية.وأعرب الاطار عن استنكاره "لماحصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب واثارة الفوضى في جلسة المجلس مما دفع رئيس السن الى طلب تعليق الجلسة للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح ولكن الهجوم عليه افقده القدرة على الصمود ونقل اثر اصابته الى المستشفى وللاسف الشديد استمرت بعض الكتل باجراءات الجلسة دون اي سند قانوني"، مشيرةً إلى انهم سجلوا "الكتلة النيابية الاكثر عدداً وفقاً للاجراءات الدستورية وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي ونمنع اخذ البلد الى المجهول".