ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار جيبي في اليابان إلى 8 قتلى
GMT 20:01 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأنباء عن تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس
GMT 20:00 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرمقتل 6 أشخاص فى تظاهرات جنوب العراق
GMT 20:00 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرالسلطات العراقية تفرض حظر تجوال فى محافظة البصرة جنوب البلاد
GMT 20:00 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرمجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن إدلب السورية يوم الجمعة
GMT 19:23 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر4 طائرات إسرائيلية تُحلِّق فوق لبنان وتقصف ريف حماة الشرقي لأهداف إيرانية
شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
أرسل تعليقك