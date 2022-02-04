الدفاع التركية تصرح على اليونان وضع حد فوري لمعاملتها غير الإنسانية للمهاجرين وأن تكف عن إيلام قلوب أمم العالم

دعت وزارة الدفاع التركية القوات اليونانية إلى "وضع حد فوري لمعاملتها غير الإنسانية للمهاجرين سواء على الحدود البرية أو البحرية" وذلك على خلفية مصرع 19 مهاجرا جراء البرد على حدودها.