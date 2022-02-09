الشرطة الأميركية تُعلن مواجهة تهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس في واشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.