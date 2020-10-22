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الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق عسقلان أطلق من غزة

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العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق عسقلان أطلق من غزة

غزة
القدس المحتلة - العرب اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن صاروخين اثنين أطلقا من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، دوت على أثره صفارات الإنذار.وقالت "القناة 13" الإسرائيلية، إن القبة الحديدية تحاول التصدي للصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.فيما ذكر موقع "مفزاك درومي" الإسرائيلي أنه "على ما يبدو تم إطلاق صاروخين من غزة تم اعتراض أحدها والآخر سقط في منطقة ساحل عسقلان".وكان الجيش الإسرائيلي قصف مساء الثلاثاء الماضي، هدفًا لحركة حماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع صوب مستوطنات غلاف غزة.
وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في وقت سابق الأربعاء غزة قائلا: "الأمور لن تمر دون رد. أنا لا أعمل لدى حماس، وأرد وفقًا لاعتباراتي. لقد تغيرت المعادلة، لا بالون ولا صاروخ، لن نتقبل أي شيء".

 

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق عسقلان أطلق من غزة الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق عسقلان أطلق من غزة



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