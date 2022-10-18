المظاهرات تجتاح قلب أوروبا بسبب الطاقة

في ظل أزمة غاز تمر بها دول أوروبا الغربية، خاصة ألمانيا الاتحادية، التي تعتمد على 50% من طاقتها من الغاز الروسي، عمّت التظاهرات ألمانيا وسط تنديد شعبي بالتضخم الاقتصادي في البلاد وسط توقعات بحدوث ركود عالمي بسبب قلة الطلب على السلع وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه مع ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء.ونقلت وسائل إعلام ألمانية محلية، فيديوهات لمحتجين تعرضوا إلى السحل والضرب من قبل قوات الأمن الألمانية.

مظاهرات في فرنسا

وانتقلت المظاهرات إلى جارة ألمانيا، دولة فرنسا التي تعيش ساعات عصيبة للغاية بعد إعلان اتحادات العمال والنقابات الإضراب العام الأيام المقبلة اعتراضًا على ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد وتكلفة المعيشة مع دخول الأزمة الروسية الأوكرانية في شهرها الثامن، وحذرت السلطات من مغبة هذه الاحتجاجات الواسعة مع طلب الوقود التابع لشركة توتال الفرنسية في المغرب من أجل تزويد محطات الوقود في فرنسا في حدث نادرا ما يقع.