أمريكا تسجل 922 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 922 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 109 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطى 1,894,000 مصاب، وأُعلنت تعافي 491 ألف شخص.

والولايات المتحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرراً من جراء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحد من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس/ آذار الماضي.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفشّجديدة للوباء في الأسابيع المقبلة بسبب التظاهرات الحاشدة التي تسجل حالياً في أكثر من 140 مدينة أمريكية.