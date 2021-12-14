اختتام أعمال القمة الخليجية الـ 42 في العاصمة السعودية الرياض

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أعمال القمة الـ42 المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي رأس الاجتماع نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته أمام القمة، أن المملكة تدعم الحلول السلمية لحل النزاعات بالمنطقة، مشيراً إلى الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي لحل الأزمة اليمنية.