عبد الرحمن مجدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك جنوب أفريقيا

تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الثاني في شباك جنوب افريقيا، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

سجل عبد الرحمن مجدي الهد عن طريق صاروخية سكنت الشباك، دون ان يستطيع حارس مرمى جنوب افريقيا ان يفعل امامها شئ في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

وجاء تشكيل جنوب افريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: دارين جونسون

الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.

الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي.

الهجوم: كوديسانج - كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج.