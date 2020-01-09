سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية في العراق

أفادت مصادر إعلامية بسقوط صاروخ في منطقة الدجيل بمحافظة صلاح الدين العراقية قرب قاعدة بلد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية.وقال مصدر أمني لـ"السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس، إن "صاروخا لم يحدد نوعه سقط، مساء اليوم، على منطقة فضلان التابعة لقضاء الدجيل قرب قاعدة بلد الجوية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.