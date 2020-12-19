بايدن يعلن ترشيح هالاند لتولي وزارة الأمن الداخلي

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السبت، ترشيح داب هالاند لتولي منصب وزيرة الأمن الداخلي.

وستكون النائبة الديمقراطية هالاند، أول شخصية من السكان الأصليين، تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الولايات المتحدة.