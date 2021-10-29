رئيس وزراء لبنان يعرب عن أسفه لقرارات السعودية تجاه بلاده ويناشد الزعماء العرب التدخل لحل الأزمة
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رئيس وزراء لبنان يعرب عن أسفه لقرارات السعودية تجاه بلاده ويناشد الزعماء العرب التدخل لحل الأزمة

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العرب اليوم - رئيس وزراء لبنان يعرب عن أسفه لقرارات السعودية تجاه بلاده ويناشد الزعماء العرب التدخل لحل الأزمة

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بيروت - العرب اليوم

 أعرب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي عن أسفه من إجراءات السعودية إزاء بلاده، وقال إنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة مع السعودي وناشد ميقاتي الزعماء العرب المساعدة في تجاوز الأزمة مع السعودية، وقال في بيان إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي لا تمثل وجهات نظر الحكومة، وأكد حرصه على العلاقات اللبنانية الخليجية وأضاف ميقاتي أنه "يعمل جاهدا على تهدئة مخاوف السعودية" وأنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة.

المصدر: "رويترز"

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رئيس وزراء لبنان يعرب عن أسفه لقرارات السعودية تجاه بلاده ويناشد الزعماء العرب التدخل لحل الأزمة رئيس وزراء لبنان يعرب عن أسفه لقرارات السعودية تجاه بلاده ويناشد الزعماء العرب التدخل لحل الأزمة



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