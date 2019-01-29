قتيلان بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

قتل شخصان على الاقل وأصيب خمسة آخرون الثلاثاء في تفجير سيارة مفخخة في مقديشو، قرب وزارة النفط الصومالية، وفق ما أفاد مصدر امني.

وتبنت حركة الشباب الاسلامية المرتبطة بالقاعدة الاعتداء بحسب مركز "سايت" الاميركي لرصد المواقع الجهادية.

وقال المسؤول الاقليمي محمد عبدالله تولاه إن السيارة كانت مركونة داخل محطة وقود أمام الوزارة.

واضاف في مؤتمر صحافي "كانت داخل محطة الوقود حين انفجرت. قتل مدنيان وأصيب خمسة".

وأورد شاهد ان أحد القتيلين امرأة كانت تبيع الشاي قرب مكان الاعتداء.

واضاف "كان انفجارا قويا جدا، لحسن الحظ أنه لم يتسبب باندلاع حريق كان سيأتي على محطة الوقود، وعدد الضحايا محدود".