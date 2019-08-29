المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصدر عفوا عاما

أفاد مراسلنا في اليمن، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، أصدر عفوا عاما عن كل من وصفهم بـ "المغرر بهم".

وأكد الزبيدي، في خطاب متلفز الأربعاء، أن المجلس يتحمل المسؤولية الكاملة لما حصل لقوات "النخبة الشبوانية" التابعة له في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.