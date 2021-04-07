الدفاع التركية تعلن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم للوحدات الكردية شمال سورية
آخر تحديث GMT20:35:01
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الدفاع التركية تعلن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم للوحدات الكردية شمال سورية

العرب اليوم -

العرب اليوم - الدفاع التركية تعلن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم للوحدات الكردية شمال سورية

وزارة الدفاع اتركية
أنقرة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم من قبل "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الدفاع التركية تعلن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم للوحدات الكردية شمال سورية الدفاع التركية تعلن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم للوحدات الكردية شمال سورية



أخبار ذات صلة

GMT 13:52 2021 الأربعاء ,07 إبريل / نيسان

"قره باغ على رأس الأجندة"بوتين يجري مفاوضات مع باشينيان في موسكو
العرب اليوم - "قره باغ على رأس الأجندة"بوتين يجري مفاوضات مع باشينيان في موسكو

GMT 09:48 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

بدء مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء إيطاليا وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا
العرب اليوم - بدء مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء إيطاليا وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

GMT 08:38 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

خلافات بين الدول الثلاث حول البيان الختامي بشأن مفاوضات سد النهضة
العرب اليوم - خلافات بين الدول الثلاث حول البيان الختامي بشأن مفاوضات سد النهضة

GMT 07:43 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

وزارة الخارجية الأردنية تعلن أن وزير الخارجية السعودي سلم رسالة للمسؤولين الأردنيين تؤكد دعم الرياض لعمان في مواجهة جميع التحديات
العرب اليوم - وزارة الخارجية الأردنية تعلن أن وزير الخارجية السعودي سلم رسالة للمسؤولين الأردنيين تؤكد دعم الرياض لعمان في مواجهة جميع التحديات

GMT 07:27 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

النائب العام في عمَّان يقرر حظر النشر في التحقيقات المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين
العرب اليوم - النائب العام في عمَّان يقرر حظر النشر في التحقيقات المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:27 2021 الأربعاء ,07 إبريل / نيسان

فساتين زفاف من قطعتين لعروس 2021
العرب اليوم - فساتين زفاف من قطعتين لعروس 2021

GMT 11:16 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

المعالم الطبيعية التي تستحق الزيارة في قبرص اليونانية
العرب اليوم - المعالم الطبيعية التي تستحق الزيارة في قبرص اليونانية

GMT 08:07 2021 الأربعاء ,07 إبريل / نيسان

ديكورات فخمة لشهر رمضان 2021
العرب اليوم - ديكورات فخمة لشهر رمضان 2021

GMT 20:11 2021 الأربعاء ,07 إبريل / نيسان

روحاني يعتبر اجتماعات فيينا «بداية فصل جديد» لإحياء الاتفاق النووي
العرب اليوم - روحاني يعتبر اجتماعات فيينا «بداية فصل جديد» لإحياء الاتفاق النووي

GMT 07:20 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

تقييد "الإعلام الإخواني" في إسطنبول يدفعه للبحث عن مأوى جديد
العرب اليوم - تقييد "الإعلام الإخواني" في إسطنبول يدفعه للبحث عن مأوى جديد

GMT 11:25 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

افكار ازياء محتشمة ومواكبة للموضة لاطلالات رمضان 2021
العرب اليوم - افكار ازياء محتشمة ومواكبة للموضة لاطلالات رمضان 2021

GMT 21:25 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

الهند تمتلك بعض أجمل شواطئ العالم
العرب اليوم - الهند تمتلك بعض أجمل شواطئ العالم

GMT 01:57 2021 الأربعاء ,07 إبريل / نيسان

أفكار مبتكرة لزينة المنزل في شهر رمضان
العرب اليوم - أفكار مبتكرة لزينة المنزل في شهر رمضان

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:20 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها
العرب اليوم - القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها

GMT 15:55 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

"فورمولا 1" مصدر الإلهام 8 سيارات مدنية بمواصفات خيالية
العرب اليوم - "فورمولا 1" مصدر الإلهام 8 سيارات مدنية بمواصفات خيالية

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 08:30 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

البنك الدولي يستأنف عمله مع السودان بعد عزلة دامت عقوداً
العرب اليوم - البنك الدولي يستأنف عمله مع السودان بعد عزلة دامت عقوداً

GMT 15:04 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

«كاف» يعلن مواعيد مباريات مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال
العرب اليوم - «كاف» يعلن مواعيد مباريات مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

GMT 20:05 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

فولكس فاجن جولف GTI الجديدة تصل إلى الشرق الأوسط
العرب اليوم - فولكس فاجن جولف GTI الجديدة تصل إلى الشرق الأوسط

GMT 01:45 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

"فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية
العرب اليوم - "فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 09:54 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم
العرب اليوم - الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم

GMT 08:54 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type
العرب اليوم - جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type

GMT 11:37 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات
العرب اليوم - تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات

GMT 15:49 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

تعرف على أبرز الأعطال المتوقعة قبل تشغيل سيارتك في تطبيقات الموبايل
العرب اليوم - تعرف على أبرز الأعطال المتوقعة قبل تشغيل سيارتك في تطبيقات الموبايل

GMT 07:56 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

الحقيل يكشف عن إبرام اتفاقيات تعاون لتطوير قطاع المقاولات السعودي
العرب اليوم - الحقيل يكشف عن إبرام اتفاقيات تعاون لتطوير قطاع المقاولات السعودي

GMT 07:16 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

جولة سياحية ربيعية في البحيرات الايطالية
العرب اليوم - جولة سياحية ربيعية في البحيرات الايطالية

GMT 22:12 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17
العرب اليوم - Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17

GMT 22:11 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5
العرب اليوم - سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5

GMT 18:54 2016 الأربعاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

"المرأة الساذجة" أبرز النساء التي لو تزوّجها الرجل لأُجبر على الزواج مرة أخرى
العرب اليوم - "المرأة الساذجة" أبرز النساء التي لو تزوّجها الرجل لأُجبر على الزواج مرة أخرى

GMT 08:42 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

أوكرانيا تبدي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء
العرب اليوم - أوكرانيا تبدي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab