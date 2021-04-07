الدفاع التركية تعلن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم للوحدات الكردية شمال سورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم من قبل "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا.