حاجز للجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً أميركياً في الحسكة
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حاجز للجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً أميركياً في الحسكة

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دمشق - العرب البوم

 أفادت مصادرنا بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا للقوات الأمريكية في ريف الحسكة ومنعه من العبور وإن القوات المسلحة السورية "تعترض رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي على أحد الحواجز التابعة لها مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة، وتمنعه من العبور إلى منطقة منصيف جنوب شرق مدينة القامشلي".

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حاجز للجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً أميركياً في الحسكة حاجز للجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً أميركياً في الحسكة



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