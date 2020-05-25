تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مساء الأحد تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 1121 شخصا.

وقال مادورو في التلفزيون الحكومي:" إن الوضع شديد الخطورة"، ومن بين 111 حالة جديدة هناك 73 واردة من الخارج و38 حالة إصابة محليا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 262 شخصا تعافوا من المرض، فيما استقر عدد الوفيات عند 10 حالات حتى الآن منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.