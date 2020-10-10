تفحم سيارة مستلزمات طبية في طريق قنا الصحراوي الغربي

أصيب قائد سيارة مستلزمات طبية، بحروق وإصابات بسيطة، عقب حدوث اندلاع نيران مفاجىء فى سيارته، أثناء قيادته للسيارة بطريق قنا الصحراوي الغربي.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بتفحم سيارة مستلزمات طبية بطريق قنا الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية بركة بنجع حمادى.نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بحروق كدمات فى أنحاء متفرقة بالجسم.دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى العام، لتلقى العلاج اللازم.انتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء الديب، تحت إشراف العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، لإخماد الحريق و إنقاذ مستقلة السيارة.