طهران تحتج لدى مجلس الأمن على تصريح سيناتور أميركي عن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين

رفعت إيران رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي على دعوة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إسرائيل، إلى تنفيذ المزيد من الاغتيالات ضد العلماء النوويين الإيرانيين.