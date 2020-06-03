الأردن تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 757 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان الحالتين تعودا لأردني قادم من الخارج، وسائق شاحنة أجنبي، مبينة في الوقت نفسه شفاء 12 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 533 حالة.