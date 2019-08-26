انفجارات وحريق في مزارع شبعا في لبنان بعد إلقاء إسرائيل قنابل مضيئة

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسماع انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان.

وذكرت الوكالة أن القوات الاسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا.