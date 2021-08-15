السعودية تعلن إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان
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السعودية تعلن إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان

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العرب اليوم - السعودية تعلن إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان

السعودية تعلن إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان
الرياض - العرب اليوم

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنها نجحت في إجلاء كافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، بسبب الأوضاع غير المستقرة، وذلك على خلفية سيطرة حركة "طالبان" الإرهابية على العاصمة كابل ودخول القصر الرئاسي.  ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الخارجية السعودية قولها "أجلت المملكة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية".  وأكدت وزارة الخارجية، بأنه "قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية".

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السعودية تعلن إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان السعودية تعلن إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان



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