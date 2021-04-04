انهيار بموقع بناء يخلف قتيلا ومصابا في المغرب

لقي يافع، يبلغ عمره 14 سنة، مصرعه اختناقا وسط أتربة أساس لبناء منزل، وذلك في دوار “السطايح”، التابع للجماعة الترابية بلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها.وفي تفاصيل الواقعة، كان الضحية رفقة أخيه، البالغ من العمر 16 سنة، يتواجدان وسط أساس في طور الحفر، يبلغ عمقه نحو مترين، فهوت عليهما الأتربة بشكل مباغت، ما تسبب في اختناق الضحية.وفيما جرى إنقاذ الأخ الأكبر ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى، لم تفلح المحاولات الأولية في إنقاذ الأخ الأصغر الذي فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.

وانتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع إلى عين المكان، حيث تم الإشراف على نقل جثة الطفل الهالك إلى مستودع الأموات وتوجيه أخيه المعطوب إلى المستشفى، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.