القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بـ20 صاروخا

أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، 20 صاروخا من طراز "غراد ملر" على مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأنه "تم تسجيل هجوم من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: منطقة أورلوفكا (20.15)، مدينة دونيتسك (منطقة كييف)، تم إطلاق 20 صاروخا من (بي إم -21 غراد ملرس)".

وتقع منطقة كييف في الجزء الشمالي من مدينة دونيتسك، ويوجد في المنطقة ساحة شاخترسكايا وكيفسكي بروسبكت ومحطة للسكك الحديدية وملعب "دونباس أرينا" لكرة القدم، بالإضافة إلى شارع أرتيوم، الذي يعتبر الشريان الرئيسي للمدينة.وتعرضت هذه المنطقة منذ عام 2014، بعد إعلان جمهورية دونبتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد استلام النظام الحالي الحكم بانقلاب، لقصف منتظم من قبل قوات الأمن الأوكرانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تتلخص باستكمال تحرير هذه الأقاليم الفدرالية الروسية من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب أهداف فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.

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