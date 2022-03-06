بوتين أكد لماكرون أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا سواء عبر المفاوضات أو الحرب

نقلت مصادرنا عن مسؤول في الإليزيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده مستعدة لتحقيق أهدافها في أوكرانيا، إن كان بالتفاوض أو الحرب.