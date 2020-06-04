ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في اليمن إلى 419 بينها 95 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 419 بما فيها 95 حالة وفاة.

وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا بـ20 إصابة وثماني وفيات مقارنة مع الإحصاءات التي نشرتها الوزارة مساء أمس.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات التي تم تسجيلها في الأراضي الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وتتجاوز نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات بكورونا في اليمن، حسب إحصاءات حكومة هادي، بذلك 22%، ما يعد من أكبر المعدلات في العالم.

ويأتي ذلك وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن خطر تفشي الوباء في البلاد التي تمر منذ سنوات بما تصنفه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

المصدر: RT