أوقفت مصالح أمن العاصمة الجزائر يوم الجمعة مواطنا مغربيا كان بين المشاركين بمسيرة احتجاجية، نظمت في العاصمة.وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني فإن المواطن المغربي الذي يبلغ من العمر 30 سنة، تم توقيفه على مستوى ساحة أول مايو.وأضاف المصدر أن الموقوف مقيم بصورة غير شرعية في الجزائر وأن التحقيق متواصل معه من قبل أمن ولاية الجزائر.