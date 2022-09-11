انقطاع الكهرباء في خاركوف الأوكرانية وسط احتدام المعارك

أفادت وكالة "رويترز" بأن خاركوف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، غرقت في ظلام دامس مساء الأحد بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ولم يتضح حتى الآن سبب انقطاع التيار الكهربائي في المدينة، الواقعة شمال شرقي البلاد. فيما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهم روسيا بقطع الكهرباء عن المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت وكالة سبوتنك بتوقف حركة قطارات المترو في المدينة بسبب انقطاع التيار. وكان الجيش الأوكراني أطلق عمليات واسعة النطاق في خاركوف، وقال إنه سيطر على مساحات شاسعة في المنطقة.